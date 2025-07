Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 20.7.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Nach Körperverletzung Polizeibeamte beleidigt Auf dem Ortsfest ist es in der Nacht zum Sonntag, gegen 02.00 Uhr, zu Streitigkeiten zwischen einem 28-jährigen Mann und einem 45-jährigen Mann gekommen. Da es auch zu Handgreiflichkeiten und Schubsereien kam, wurde die Polizei hinzugezogen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde dem 45-Jährigen aus Berumbur ein Platzverweis erteilt, dem dieser nicht nachkam. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, wobei er die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte und bedrohte. Gegen die Beteiligten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Norden - Pkw mutwillig beschädigt

Am Moortief ist es am Samstag, gegen 21.30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem auf einer Hauszufahrt abgestellten Renault Twingo gekommen. Bei dem Pkw wurde mit einem Backstein die Frontscheibe zertrümmert. Wer zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wende sich an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.50 Uhr, teilte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin mit, dass ein Pkw in auffälliger Fahrweise am Straßenverkehr teilnehmen würde. Eine umgehend entsandte Streifenwagenbesatzung konnte den Pkw in der Schmiedestraße in Großefehn anhalten und kontrollieren. Im Rahmen dieser wurde festgestellt, dass der 33-jährige Fahrzeugführer augenscheinlich deutlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Auf einem Parkplatz am Dörper Weg ist es am Samstag in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 20.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Bei einem dort abgestellten grauen VW Caddy mit RE-Kennzeichen wurde ein Sachschaden im Bereich der Schiebetür auf der rechten Fahrzeugseite festgestellt, welcher vermutlich durch ein anderes Fahrzeug im Zuge eines Rangiervorganges verursachte wurde. Der Verursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeugen eines solchen Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden zu melden (Tel. 04931-9210).

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Körperverletzung

Eine 16-jährige Wiesmoorerin ist am Samstag auf dem Bürgermarkt in Wittmund verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr kam eine bislang unbekannte Person auf die Jugendliche zu und schlug ihr unvermittelt in den Bauch. Der Vorfall ereignete sich in der Drostenstraße. Der Täter flüchtete anschließend. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9910 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg ist am Samstagnachmittag ein 72-jähriger Mann aus Zetel schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer fuhr gegen 16:20 Uhr auf der Marxer Hauptstraße in Fahrtrichtung Friedeburg. Während er beabsichtigte, einen vor ihm fahrenden Traktor zu überholen, bog der Traktorfahrer, ein 24-jähriger Mann aus Zetel, nach links auf ein Feld ab. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme, war die Fahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell