Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Schwerer Verkehrsunfall: Fahrer eines hellen Kombi gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Schwerer Verkehrsunfall: Fahrer eines hellen Kombi gesucht

Die Polizei sucht nach einem schweren Verkehrsunfall in Aurich den Fahrer eines hellen Pkw Kombi. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 18.30 Uhr eine Seat-Fahrerin auf der Wallinghausener Straße in Richtung Pfalzdorf und wollte eine vorausfahrende Citroën-Fahrerin überholen. Zeitgleich setzte auch der Fahrer eines hellen Kombi ebenfalls zum Überholen an. Die 41-jährige Seat-Fahrerin musste ausweichen und kollidierte auf Höhe der Hausnummer 218 links neben der Fahrbahn mit einem Baum. Sie wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. In dem Seat wurden auch zwei Kinder leicht verletzt. Der bislang unbekannte Fahrer des grau-silbernen oder beigefarbenen Kombi setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei bittet um Hinweise auf den beteiligten Autofahrer unter 04941 606215.

