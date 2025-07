Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Transporter touchiert und geflüchtet

Aurich - Mit Gartenhecke kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Transporter touchiert und geflüchtet

Eine Unfallflucht hat sich am Sonntag im Looger Weg in Norden ereignet. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Renault Master am rechten Fahrbahnrand. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Sowohl die linke Fahrzeugfront als auch die Windschutzscheibe des Transporters wurden beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Mit Gartenhecke kollidiert

In der Mozartstraße in Aurich hat sich in der Nacht zu Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Gegen 0.40 Uhr wollte offenbar ein Autofahrer von der Jahnstraße nach links in die Mozartstraße abbiegen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Autofahrer kollidierte mit einer Gartenhecke und einer Mülltonne. Es entstand Sachschaden. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte davon. Er soll einen schwarzen SUV gefahren haben. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell