POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ingersheim: 45-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Eine zunächst noch unbekannte Person hatte in der Nacht zum Sonntag, den 29.06.2025, gegen 02.10 Uhr einen so genannten Molotowcocktail auf die Terrasse eines Wohnhauses in der Seestraße in Großingersheim geworfen. Durch den Brandsatz entstanden Flammen und starker Rauch, der auch in eine darüber liegende Wohnung zog. Sowohl die 36 Jahre alte Bewohnerin der direkt betroffenen Wohnung als vier Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Stockwerk darüber, leiteten bis zum Eintreffen der Feuerwehr erste Löschmaßnahmen ein. Während alle unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen 45 Jahre alten Mann, bei dem es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der 36-Jährigen handeln dürfte.

Der 45-jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am 03.07.2025 einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.

