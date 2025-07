Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: dreister Dieb erbeutet Bargeld

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Diebstahl von Bargeld kam es am Donnerstag (10.07.2025) gegen 11:30 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Optikergeschäft in der Heilbronner Straße in Vaihingen an der Enz. Eine 84-Jährige saß dort in ihrem Fahrzeug, als ein noch unbekannter Täter die Beifahrertür öffnete und nach Kleingeld für den Parkscheinautomaten fragte. Die 84-jährige gestatte dem Unbekannten, etwas Kleingeld aus ihrem Geldbeutel zu entnehmen. Erst im Nachgang fiel ihr auf, dass mehrere Hundert Euro aus ihrem Geldbeutel fehlten. Der Unbekannte wurde beschrieben als etwa 65 bis 70 Jahre alt mit dunklen kurzen Haaren und südländischem Aussehen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

