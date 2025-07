Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: E-Scooter-Lenker flüchtet nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Rund 3.000 Euro Sachschaden hinterließ ein noch unbekannter Lenker eines mutmaßlich schwarzen E-Scooters am Donnerstag (10.07.2025) gegen 21:00 Uhr im Bereich der Schmalen Straße und der Jakobstraße im Korntaler Ortsteil Münchingen. Der Unbekannte war auf der Schmalen Straße unterwegs und kollidierte im Einmündungsbereich zur Jakobstraße mit dem Toyota eines 21 Jahre alten Mannes, der auf der Jakobstraße in Richtung Schmale Straße unterwegs war. Nach der Kollision entfernte sich der E-Scooter-Lenker unerlaubt. Er soll etwa 14 bis 15 Jahre alt gewesen sein. Er habe kurze schwarze Haare und einen dunklen Hautton. Weiter soll der Unbekannte eine kurze graue Jeans und ein hellblaues Shirt getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

