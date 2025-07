Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Oberjesingen: Betonmeißel von Baustelle entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (08.07.2025) 08:00 Uhr und Donnerstag (10.07.2025) 07:30 Uhr waren noch unbekannte Diebe auf einem Baustellengelände in der Kocherstraße in Oberjesingen unterwegs. Die Unbekannten entwendeten einen Betonmeißel, der zur Montage an einen Bagger vorgesehen ist. Die Diebe luden den rund 300 Kilogramm schweren Betonmeißel mutmaßlich in ein Fahrzeug. Der Wert des Werkzeugs wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

