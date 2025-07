POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Brand in Sozialunterkunft fordert einen Toten

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag (10.07.2025) widerrechtlich Zutritt in ein Restaurant mit Biergarten in der Gartenstraße in Sindelfingen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten einen Tresor, in dem ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag aufbewahrt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert ...

