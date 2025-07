Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen-Unterriexingen: Polizei ermittelt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Markgröningen ermittelt derzeit wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen einen noch unbekannten Mann. Der Unbekannte hielt sich am Mittwoch (09.07.2025), gegen 21.00 Uhr auf einem Sportplatz in der Jahnstraße in Unterriexingen auf. Dort soll er über den Platz einer 27 Jahre alten Spaziergängerin entgegengelaufen sein. Als sich keine weiteren Personen mehr in Sichtweite befanden, soll der Mann sich in die Hose gegriffen und mutmaßlich masturbiert haben.

Die 27-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung des Mannes, der als etwa 160 cm groß und etwas korpulent beschrieben wird. Er soll eine Glatze und schmale Augen haben. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose in Türkis und einem dunklen T-Shirt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Markgröningen in Verbindung zu setzen.

