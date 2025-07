Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und zwei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Vier beteiligte Fahrzeuge, zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (09.07.2025) gegen 18:00 Uhr auf der Bundesstraße 295 (B 295) im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße 1007 (K 1007) in Renningen ereignete. Eine 36-jährige Mercedes-Lenkerin war von Renningen kommend auf der B 295 unterwegs und bog an der Einmündung nach links in die K 1007 ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden MG eines 27-Jährigen, der auf der B 295 von Weil der Stadt kommend unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der MG gegen einen auf der K 1007 im Einmündungsbereich zur B 295 wartenden Skoda einer 24-Jährigen. Durch die Wucht der Kollision wurde der Skoda gegen einen dahinterstehenden VW einer 34-Jährigen geschoben. Die 36-jährige Mercedes-Lenkerin und die 24-jährige Skoda-Lenkerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der Mercedes, der MG sowie der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung war die B 295 bis etwa 19:30 Uhr voll und bis etwa 22:00 Uhr in Richtung Renningen teilgesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

