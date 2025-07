POL-LB: Böblingen: falsche Bankmitarbeiter erbeuten mehrere Tausend Euro

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag (06.07.2025) 20:00 Uhr und Mittwoch (09.07.2025) 07:50 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Backwaren-Verkaufsanhänger, welcher in der Carl-Schmincke-Straße in Eltingen stand. Die Unbekannten hebelten hierzu die Türe des Anhängers auf und gelangt so in das Innere des Verkaufsanhängers. Hier ...

mehr