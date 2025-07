Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, nachdem am Mittwoch (09.07.2025) gegen 16:40 Uhr ein Exhibitionist im Bereich der Balinger Straße in Eltingen aufgetreten war. Einer 44-jährigen Frau war vor einem Stromkasten zunächst ein Mann aufgefallen. Dieser soll im weiteren Verlauf seine Hose heruntergezogen, an seinem erigierten Geschlechtsteil herummanipuliert und sich hierbei selbst befriedigt haben. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen konnten im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen niemanden mehr antreffen. Bei dem Täter soll es sich um ein rund 40 Jahre alten Mann mit blonden Haaren und einem kräftigen Körperbau gehandelt haben. Er trug bei der Tat eine schwarze Dreiviertelhose. Die Kriminalpolizeidirektion Ludwigsburg nimmt Hinweise unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

