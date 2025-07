POL-LB: Weil der Stadt: Einbruch in Sportheim

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (09.07.2025) meldete ein Anwohner über die integrierte Rettungsleitstelle den Brand einer Kirche am Friedhofsweg in Besigheim. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich jedoch nicht um eine Kirche, sondern um die Aussegnungshalle am dortigen Friedhof. Die Halle soll leer sein, Hinweise auf verletzte Personen liegen zurzeit nicht vor. Es ...

mehr