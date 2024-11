POL-PPKO: Erstmeldung - Vollbrand einer Firmenhalle in Neuwied Heimbach-Weis

Lautzenhausen (ots) - Am gestrigen Abend, den 18.11.2024 gegen 23:17 Uhr wurde der Polizei Simmern ein Brand im Schnellrestaurant Burger King in Lautzenhausen gemeldet. Auf die Erstmeldung wird an dieser Stelle verwiesen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegt die Brandausbruchstelle im Bereich der Küche. Dort dürfte zunächst ein Grill in Brand geraten sein, bevor die Flammen schließlich bis in den Dachstuhl ...

mehr