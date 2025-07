Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbruch in Verkaufswagen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag (06.07.2025) 20:00 Uhr und Mittwoch (09.07.2025) 07:50 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Backwaren-Verkaufsanhänger, welcher in der Carl-Schmincke-Straße in Eltingen stand. Die Unbekannten hebelten hierzu die Türe des Anhängers auf und gelangt so in das Innere des Verkaufsanhängers. Hier brachen die Täter zwei Kassen auf und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

