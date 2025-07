Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag nach Schockanruf

Ludwigsburg (ots)

Ein Ehepaar aus Renningen erhielt am Mittwoch (09.07.2025) einen Anruf von Betrügern, die sich zunächst als Sohn des Ehepaars ausgaben. Der Anrufer suggerierte dem Ehepaar, dass er einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei welchem eine Frau ums Leben gekommen sei. Um die aktuelle Inhaftierung aufzuheben, sei eine Kaution zu entrichten. Nachdem ein vermeintlicher Polizeibeamter sowie ein angeblicher Staatsanwalt den Sachverhalt am Telefon bestätigt hatten, wurde das Ehepaar angewiesen, die Kaution in der Heilmannstraße in Stuttgart zu übergeben. Hierzu machte sich der Ehemann mit einem vierstelligen Bargeldbetrag sowie Goldmünzen und Goldbarren auf den Weg. Auf einem Parkplatz in der Heilmannstraße übergab er einem unbekannten Mann die vermeintliche Kaution im fünfstelligen Bereich. Der Abholer wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und rund 175 bis 180 Zentimeter groß beschrieben. Er soll von schmaler Statur gewesen sein, hatte dunkle kurze Haare, eine Brille und dunkle Kleidung getragen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

