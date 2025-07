Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 20-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Ludwigsburg (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1688 bei Vaihingen an der Enz wurde am Donnerstagmorgen (10.07.2025) ein 20-jähriger Autofahrer tödlich verletzt.

Der junge Mann war mit seinem Peugeot vom Vaihinger Stadtteil Riet aus in Richtung Enzweihingen unterwegs, als er gegen 06:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur abkam. In der Folge kollidierte er frontal mit dem Opel Movano eines in entgegengesetzter Richtung fahrenden 38-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 20-Jährige so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb. Der 38-jährige Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Erstellung eines Gutachtens zur Unterstützung bei der Klärung des Unfallhergangs an. Zur Unfallaufnahme sowie zur Reinigung der Fahrbahn war die Kreisstraße 1688 im Rieter Tal bis gegen 10:00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

