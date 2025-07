Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: hoher Sachschaden nach Brand einer Scheune

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (09./10.07.2025) kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Brand einer Feldscheune am Rand eines Waldgebiets südwestlich von Schönaich. Ab etwa 04:30 Uhr meldeten mehrere Anrufende über Notruf offene Flammen und starken Rauch aus dem Bereich des Freibades. Einsatzkräfte stellten schließlich fest, dass nicht das Freibad, sondern eine weiter südlich am Waldrand stehende Scheune betroffen war und in Vollbrand stand. Ebenfalls war bereits ein angrenzendes Gebüsch in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindern und den Brand bis gegen 05:50 Uhr weitestgehend löschen, wobei die Scheune nicht mehr gerettet werden konnte und vollständig abbrannte. Mit einem Bagger wurde anschließend der Brandschutt auseinandergezogen, um mögliche Glutnester abzulöschen. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz, um mit einer Wärmebildkamera Aufnahmen aus der Luft zu fertigen.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Durch die Feuerwehr war aufgrund der starken Rauchentwicklung vorsorglich eine NINA-Warnmeldung für den Bereich zwischen Schönaich und Holzgerlingen veranlasst worden.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Aktuell befindet sich die Spurensicherung der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Brandort. In der Scheune befanden sich nach ersten Erkenntnissen mehrere Traktoren und landwirtschaftliche Geräte. Der Sachschaden dürfte sich mutmaßlich im sechs- bis siebenstelligen Bereich bewegen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell