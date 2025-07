POL-LB: Besigheim: Brand einer Aussegnungshalle am Friedhofweg - Ergänzung

Ludwigsburg (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1688 bei Vaihingen an der Enz wurde am Donnerstagmorgen (10.07.2025) ein 20-jähriger Autofahrer tödlich verletzt. Der junge Mann war mit seinem Peugeot vom Vaihinger Stadtteil Riet aus in Richtung Enzweihingen unterwegs, als er gegen 06:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach links von ...

mehr