Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Restaurant

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Donnerstag (10.07.2025) widerrechtlich Zutritt in ein Restaurant mit Biergarten in der Gartenstraße in Sindelfingen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten einen Tresor, in dem ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag aufbewahrt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

