Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trickdiebstahl in Landau am Stiftsplatz

Landau (ots)

In den späten Nachmittagsstunden des 27.06.2025 kam es zu einem Trickdiebstahl am Parkplatz hinter der Stiftskirche in Landau. Hierbei klopfte zunächst ein Mann an der Scheibe des Fahrzeuges des dort wartenden Geschädigten. Zunächst fragte der Mann nach einem Euro für den Parkautomaten und einer Automobilclub Servicenummer. Der Geschädigte holte dann seine Geldbörse heraus und zeigte ihm seine Servicekarte. Im Anschluss entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später bemerkte der Geschädigte das Fehlen von Bargeld aus seiner Geldbörse. Der Täter solle ca. 180-190cm groß, schlank, braune Kurzhaarfrisur und leicht bräunlichen Teint haben. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell