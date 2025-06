Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neustadt an der Weinstraße - Verkehrsunfall aufgrund Sekundenschlaf

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 28.06.2025, kam es gegen 07.30 Uhr auf der Autobahn 65 Höhe Neustadt an der Weinstraße in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall. Der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 43-jähriger Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße, fiel während der Fahrt in Sekundenschlaf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Der Fahrer wurde lediglich leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmenden: Müdigkeit am Steuer ist lebensgefährlich. Wer sich schläfrig fühlt, sollte unbedingt eine Pause einlegen oder- wenn nötig- die Fahrt verschieben. Schon wenige Sekunden können schwere Unfälle verursachen. Sorgen Sie für ausreichend Schlaf vor längeren Fahrten und planen Sie regelmäßige Pausen ein, um sicher ans Ziel zu kommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell