Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall auf der B9

Germersheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr auf der B9. Ein 43-jähriger Motorradfahrer wollte bei Rülzheim-Nord auf die B9 auffahren, musste hierbei aufgrund des vor sich stockenden Verkehrs im Bereich des Einfädelungsstreifens jedoch abbremsen, geriet dabei ins Schlingern und fuhr einem vor ihm fahrenden PKW auf, so dass er von seinem Motorrad stürzte. Der Motorradfahrer war ohne Schutzkleidung unterwegs und zog sich mehrere Verletzungen am ganzen Körper zu. Zur Abklärung und weiteren Versorgung wurde er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Am Motorrad und am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die B9 in Fahrtrichtung Norden kurzzeitig voll gesperrt werden, was zu Rückstau bis Rülzheim-Süd führte.

