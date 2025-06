Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgängerin

Landau (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin kam es am Donnerstagnachmittag (26.06.2025) gegen 16:10 Uhr im Horstring in Landau. Eine 19-jährige Frau wollte hinter einem haltenden Bus die Straße überqueren. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer übersah diese hierbei, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 19-jährige Fußgängerin zog sich leichte Verletzungen an der Nase und am rechten Bein zu, am PKW entstand geringer Sachschaden an der linken Fahrzeugseite.

