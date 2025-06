Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradfahrer nach Sturz verletzt

Landau (ots)

Nach einem Sturz mit seinem Fahrrad am Donnerstagnachmittag (26.06.2025) gegen 15:30 Uhr musste ein 87-jähriger Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrradfahrer befuhr den Ostring in Richtung Rheinstraße, als er mit dem Fahrradreifen den Bordstein touchierte und in der Folge stürzte. Hierbei zog er sich Schürfwunden an den Beinen und eine Kopfplatzwunde zu. Der 87-jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Im vorliegenden Fall trug der Mann keinen Fahrradhelm. Hierfür besteht in Deutschland keine gesetzliche Pflicht. Dennoch kann bei einem Sturz das Tragen eines Helms die Gesundheit oder sogar das Leben retten!

