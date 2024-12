POL-GE: Randalierer nach Körperverletzung in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstag, 17. Dezember 2024, gegen 19.45 Uhr, kam es zu einem schweren Raub in einer Parkanlage an der Goldbergstraße in Gelsenkirchen. Ein 26 Jahre alter Gelsenkirchener saß auf einer Parkbank und war mit seinem Handy beschäftigt, als ein bisher unbekannter Tatverdächtiger plötzlich mehrfach auf ihn einschlug. Der 26-Jährige konnte sich hinter eine Parkbank flüchten. Unter Vorhalt eines ...

