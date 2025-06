POL-PDLD: Sachbeschädigung in Landau

Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am Samstag, den 28.06.2025, kam es gegen 07.30 Uhr auf der Autobahn 65 Höhe Neustadt an der Weinstraße in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall. Der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 43-jähriger Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße, fiel während der Fahrt in Sekundenschlaf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab ...

