Polizei Aachen

POL-AC: Wenige Einsätze an Fettdonnerstag

StädteRegion (ots)

Die Aachener Polizei war am gestrigen Fettdonnerstag mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um in der gesamten StädteRegion für Sicherheit zu sorgen. Die Einsatzkräfte hatten jedoch erfreulich wenig zu tun: Insgesamt verliefen alle Karnevalsveranstaltungen, wie zum Beispiel im Pennzelt mit ca. 2000 Besuchern, am Burtscheider Markt mit ca. 3000 Feiernden oder in den Kurparkterrassen mit etwa 1800 Personen, friedlich und ohne nennenswerte Störungen. Lediglich 15 Strafverfahren mussten die Beamten einleiten, die meisten wegen einfachen Körperverletzungsdelikten. 13 Platzverweise wurden erteilt und eine Person wurde in Gewahrsam genommen. Im Zuge der verstärkten Kontrollen wurden auch ein Messer und ein Pfefferspray sichergestellt. Darüber hinaus mussten hier und da verbale Streitigkeiten geschlichtet werden.

Die Aachener Polizei wird auch an den kommenden Karnevalstagen in der gesamten StädteRegion für Sie im Einsatz sein, damit alle Jecken weiterhin friedlich und sicher feiern können. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell