POL-AC: Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Eschweiler (ots) - In der Innenstadt sind heute (24.02.2025) zwei mobile Videobeobachtungsanlagen aufgebaut worden: eine an der Dürener Straße (Höhe Schnellengasse), die andere am Markt. Informationsschilder weisen die Bürgerinnen und Bürger auf den Einsatz hin. Die Bilder werden live in die Leitstelle der Polizei Aachen an der Trierer Straße in Aachen ...

