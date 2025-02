Polizei Aachen

POL-AC: Endspurt der 5. Jahreszeit beginnt: Die Polizei Aachen ist für Sie im Einsatz

StädteRegion/ Aachen/ Eschweiler (ots)

Mit Fettdonnerstag (27.02.2025) beginnt auch in unserer Region morgen der Straßenkarneval. Zwischen Baesweiler und Monschau werden die Jecken bei uns feiern. Dass die Bürgerinnen und Bürger sicher feiern können, dafür wird unter anderem die Polizei Aachen zuständig sein.

Gerade angesichts der jüngsten Ereignisse wie beispielsweise in Aschaffenburg und München hat die Polizei Aachen das Sicherheitskonzept noch einmal verschärft. Außerdem steht die Polizei in engem Austausch mit den Kommunen und den Veranstaltern, die für die Sicherheit der einzelnen Veranstaltungen verantwortlich sind. Auch ist die Polizei Aachen mit den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern in engem Kontakt.

Der Karnevalsumzug in Eschweiler zählt hinter Köln und Düsseldorf zu den größten Umzügen im ganzen Land. Polizeidirektor Kai Jaeckel verantwortet am Rosenmontag den Polizeieinsatz in und um Eschweiler: "Die Polizei Aachen hat sich intensiv auf die bevorstehenden Karnevalstage vorbereitet. Wir erwarten allein in Eschweiler 250.000 Besucherinnen und Besucher am Rosenmontag. Erklärtes Ziel der Polizei Aachen ist es, dass die Menschen den Straßenkarneval unbeschwert und sicher feiern können. Dafür werden wir alles tun und mit entsprechend vielen Einsatzkräften vor Ort sein."

Seit Oktober 2024 hat sich die Gesetzeslage im Bereich des Waffengesetzes verändert. Seitdem ist das Mitführen von Messern auf öffentlichen Veranstaltungen verboten. "Die Polizei Aachen wird hierzu auch gezielte Taschen- und Personen-Kontrollen in der StädteRegion Aachen durchführen", so Jaeckel. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an Feiernde, auf Waffenattrappen zu verzichten und sich bei Unsicherheiten sofort an die Einsatzkräfte zu wenden.

Und zum Schluss noch ein Appell, damit Sie auch sicher nach Hause zu kommen: Wenn Sie mit dem Auto, dem Mofa, Motorrad oder E-Scooter unterwegs sind, dann verzichten Sie bitte unbedingt auf Alkohol. Bus, Bahn oder Taxi sind gute Alternativen.

Die Polizei Aachen wünscht allen Jecken schöne und friedliche Karnevalstage. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell