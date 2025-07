Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Ford-Lenker nötigt und beleidigt 35-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen, nachdem es am Donnerstag (10.07.2025) gegen 13:40 Uhr zunächst im Bereich der Friedrichstraße und im weiteren Verlauf in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg zu einer Nötigung und Beleidigung gekommen war. Ein 35-Jähriger wartete zunächst mit seinem BMW an der roten Ampel der Kreuzung Friedrichstraße und Danziger Straße. Nachdem die Ampel auf Grün gewechselt hatte, habe der hinter dem BMW stehende Unbekannte unmittelbar gehupt und den BMW mutmaßlich mit seinem Mobiltelefon aufgezeichnet. Weiter soll er dem 35-Jährigen den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Anschließend habe der Unbekannte seinen weißen Ford neben den BMW des 35-jährigen gelenkt und ihn angebrüllt. An der Kreuzung Stuttgarter Straße / Hindenburgstraße standen beide Fahrzeuge erneut an einer roten Ampel. Hier soll der Unbekannte aus seinem Ford ausgestiegen und auf den 35-Jährigen zugegangen sein. Erst das Hupen von anderen Verkehrsteilnehmenden habe den Unbekannten, der als etwa 50 bis 55 Jahre alt und rund 185 bis 190 cm groß beschrieben worden war, dazu gebracht, wieder in seinen Ford zu steigen und davon zu fahren. Der Unbekannte soll kurzrasierte Haare und einen Dreitagebart gehabt und eine helle Jeans und ein T-Shirt getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

