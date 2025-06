POL-PPKO: Fahrzeug überschlug sich nach Verkehrsunfall - Autobahn für 1,5 Stunden voll gesperrt.

Koblenz (ots) - Am gestrigen Montag, 16.06.2025, wurde der Polizei gegen 16:50 Uhr eine randalierende Person in der Viktoriastraße in Koblenz gemeldet. Diese soll gegen Fahrzeuge getreten und auf diese eingeschlagen haben. Des Weiteren soll sich der Mann vor an einer roten Ampel stehenden Fahrzeuge gelegt haben. Auch im Bereich Altlöhrtor griff er sowohl verbal als auch körperlich Fußgänger an. Glücklicherweise ...

