Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Gaststätte beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 8.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter am frühen Freitagmorgen (11.07.2025) gegen 05:15 Uhr in einer Gaststätte in der Maichinger Straße in Magstadt. Ein Zeuge konnte beobachten, dass ein etwa 16 bis 25 Jahre alter Mann die Außenbestuhlung verwüstete und anschließend mutmaßlich mit einer Axt sämtliche Fenster der Gaststätte einschlug. Der Unbekannte soll schlank und mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Der Polizeiposten Maichingen nimmt Hinweise unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

