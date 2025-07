Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (10.07.2025) gegen 13:15 Uhr in der Schwieberdinger Straße auf Höhe eines Lebensmittel-Discounters in Ludwigsburg ereignete. Ein 18-jähriger BMW-Lenker stand zunächst an der roten Ampel der Ruhrstraße und wollte nach links in die Schwieberdinger Straße in Richtung Möglingen abbiegen. Eine 55-jährige Ford-Lenkerin stand gegenüberliegend an der roten Ampel der Martin-Luther-Straße und wollte nach rechts, ebenfalls in die Schwieberdinger Straße Richtung Möglingen abbiegen. Beide Pkw fuhren dann nahezu zeitgleich los und kollidierten im Einmündungsbereich zur Schwieberdinger Straße, wobei ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro entstand. Aufgrund der noch unklaren Unfallentstehung sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

