Polizei Braunschweig

POL-BS: Wiederholt brennende Müllcontainer

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 21. bis 22.06.2025

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

In den letzten Wochen kam es im gesamten Stadtgebiet zu einer Häufung von brennenden Müllcontainern und Dixi-Toiletten. Auch in der vergangenen Samstagnacht verzeichnete die Polizei ebenfalls mehrere Kleinbrände rund um die Kurt-Schumacher-Straße. Gegen 00:30 Uhr fielen einer Zivilstreife zwei verdächtige Personen in der Herzogin-Elisabeth-Straße auf, die sich an einem Papiercontainer zu schaffen machten. Nachdem die zwei Personen sich wieder von dem Container entfernt hatten, konnten die Polizeibeamten eine Rauchentwicklung darin feststellen und informierten umgehend die Feuerwehr, sodass eine Brandausbreitung auf die anliegende Grünanlage verhindert werden konnte. Die beiden Männer im Alter von 28 und 27 Jahren wurden von weiteren Polizeibeamten in ihrem Fahrzeug kontrolliert und anschließend vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen und müssen zeigen, ob die Brände der Nacht in Zusammenhang stehen. Ein Strafverfahren wurde gegen die Männer eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurden die Männer im Laufe des Sonntags nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

