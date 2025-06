Polizei Braunschweig

POL-BS: Ortung führt zu entwendetem E-Scooter

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Salzdahlumer Straße

16.06.25, 11.00 Uhr

Zwei Jugendliche gestellt

Am gestrigen Vormittag erhielt ein 18-Jähriger Schüler einer Berufsschule eine Mitteilung auf seinem Handy, dass sich sein vor der Schule angeschlossener E-Scooter in Bewegung setzen würde.

Kurze Zeit später war es ihm möglich, den Roller am "Weißen Ross" zu orten, woraufhin er die Polizei informierte.

Den diesbezüglich eingesetzten Beamten wurden fortlaufend die aktuellen Standortdaten des sich bewegenden Rollers mitgeteilt, so dass in der Straße Am Lehmanger zwei Jugendliche festgestellt wurden, die jeweils auf einem E-Scooter fuhren. An einem der Scooter konnte das vom Anrufer mitgeteilte Kennzeichen abgelesen werden.

Daraufhin wurden beide Jugendlichen gestoppt und kontrolliert.

Im Rahmen der Kontrolle wurde dem 17-jährigen Fahrer des betreffenden Rollers der Tatvorwurf des Diebstahls unterbreitet. Bei einer Durchsuchung seines Rucksacks konnte diverses Aufbruchwerkzeug aufgefunden werden.

Eine Überprüfung des Rollers seines 14-jährigen Begleiters ergab, dass dieser ebenfalls auf eine andere Person zugelassen ist.

Die beiden Jugendlichen wurden zur weiteren Sachverhaltsaufnahme in eine Polizeidienststelle verbracht. Dort hatte man zwar eine Erklärung für die Tatvorwürfe, die den aufnehmenden Beamten allerdings ein hohes Maß an Phantasievorstellung abverlangte.

Wenig später konnte auch der Besitzer des zweiten Rollers festgestellt werden. Auch er teilte mit, dass sein Scooter entwendet wurde.

Die beiden Jugendlichen müssen sich nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall verantworten.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell