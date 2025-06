Polizei Braunschweig

POL-BS: Medieneinladung: Verabschiedung von Polizeipräsident Michael Pientka und Amtseinführung von Polizeipräsident Thomas Ring

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 17.06.2025 - Am 30. Juni 2025 wird Polizeipräsident Michael Pientka nach über 46 Jahren im Polizeidienst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wird Thomas Ring, bisheriger Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg, feierlich in sein neues Amt als Polizeipräsident der Polizeidirektion Braunschweig eingeführt.

Daniela Behrens, Niedersächsische Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung, wird Michael Pientka verabschieden und Thomas Ring offiziell in das Amt einführen.

Zu diesem Anlass laden wir Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein. Wann: Montag, 30. Juni 2025 Wo: Konferenzräume der Polizeidirektion Braunschweig, Friedrich-Voigtländer-Straße 41, 38104 Braunschweig Uhrzeit: 14 Uhr

Für die Teilnahme melden Sie sich bitte bis Mittwoch, 25. Juni 2025, 16 Uhr, verbindlich unter pressestelle@pd-bs.polizei.niedersachsen.de an.

