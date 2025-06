POL-BS: Ministerpräsident Olaf Lies besucht länderübergreifende Großkontrolle der Polizei

Braunschweig (ots) - Helmstedt, BAB 2, Richtung Berlin, 16.06.2025, 03:45 Uhr Verfolgter flüchtet nach Unfall in Waldstück Am frühen Montagmorgen wollte die Autobahnpolizei einen hochmotorisierten Wagen auf der A2 Richtung Berlin kontrollieren. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der 31-jährige Fahrer sein Fahrzeug stark. Das Fahrzeug wurde verfolgt und verließ an der Anschlussstelle Helmstedt-Ost die ...

