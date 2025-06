POL-BS: 21. Behörden-Staffelmarathon: Laufveranstaltung, die Behörden, Einrichtungen und Institutionen der Region Braunschweig vereint

Polizei Braunschweig

21. Behörden-Staffelmarathon: Laufveranstaltung, die Behörden, Einrichtungen und Institutionen der Region Braunschweig vereint

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Ölper See

11.06.2025, 15.30 Uhr

Am Mittwoch liefen 88 von 95 gemeldeten Mannschaften aus den Behörden, Einrichtungen und Institutionen der Region Braunschweig die 6 km-Strecke um den Ölper See.

Pünktlich um 15.30 Uhr gab Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Braunschweig Uwe Lange den Startschuss zum 21. Behörden-Staffelmarathon: "Ich bin froh, dass wir auch in diesem Jahr wieder steigende Anmeldezahlen verzeichnen durften. 88 Mannschaften sind diesmal an den Start gegangen, die nach insgesamt mehr als 3.696 km durchs Ziel gelaufen sind - das ist eine phantastische Leistung aller Läuferinnen und Läufer. Mit dem Behörden-Staffelmarathon wurde in der Region Braunschweig eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die hier längst zur Tradition geworden ist. Es macht mir große Freude auch in meiner Funktion des Sportbeauftragten der Polizei Niedersachsen dabei zu sein und den Teilnehmenden zur Siegerehrung die Urkunden und Pokale überreichen zu können."

Seit 2004 findet die Laufveranstaltung in gemeinsamer Schirmherrschaft mit dem Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) - Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg und der Polizeidirektion Braunschweig statt. In diesem Jahr lag die Schirrmherrschaft in der Polizeidirektion Braunschweig.

Weil im letzten Jahr zum dritten Mal in Folge das Laufteam der Bundespolizeiabteilung Duderstadt den Wanderpokal erhielt, blieb der Pokal fest in den Händen dieser Behörde. In diesem Jahr wurde erstmalig, der von der Polizeidirektion Braunschweig gesponsorte neue Wanderpokal an das Siegerteam verliehen.

Gewonnen hat in diesem Jahr das Team "Braunschweig Speedsters" der Polizeidirektion Braunschweig mit einer Spitzenleistung von 02:44:56 - der Wanderpokal bleibt dieses Jahr demnach in den Händen der Polizeidirektion Braunschweig und darf im kommenden Jahr verteidigt werden. Als zweiter Sieger wurde das Team "Brunswieck Cops" der Polizeiinspektion Braunschweig geehrt, die mit einer Zeit von 02:48:27 das Ziel erreichten. Auf dem dritten Platz konnte das Team "Die IfNten" der TU Braunschweig - Institut für Nachrichtentechnik mit einer Laufzeit von 02:51:56 die Urkunde und den Pokal des Behördenleiters der Polizeidirektion Braunschweig entgegennehmen.

Abermals waren die Teams bei der Namensgebung sehr kreativ. So waren z.B. "Schall und Rauch" der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die "Steuer auf Speed" vom Finanzamt Wolfenbüttel und die "Die Anhalter - Zu Fuß durch die Galaxis" der TU Braunschweig - Institut für Geophysik und extraterrestrische Physik am Start.

In der Einzelwertung erreichte Steffen Brinker von der Polizeidirektion Braunschweig mit 18:37 Minuten bei den Männern das beste Ergebnis.

Schnellste Läuferin war Dorit Wellmann von der AWO Niedersachsen gGmbH/AWO Psychiatriezentrum, mit einer Zeit von 23:23 Minuten.

Der SV Schwarzer Berg, der die Versorgung mit Speisen vom Grill und Getränken für Gäste und Aktive auf der Sportanlage am Maulbeerweg organisierte, war einmal mehr ein hervorragender Gastgeber. Nach diesem sportlichen Abend und einem freundschaftlichen Laufwettbewerb, der bei schönstem Wetter ausgetragen werden konnte, ist die Freude groß auf den Lauf im nächsten Jahr, bei dem der Behördenstaffel-Marathon zum 22. Mal ausgetragen wird.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell