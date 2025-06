Polizei Braunschweig

POL-BS: Betrüger abermals erfolgreich

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stadtgebiet

11.06.25, 18.30 Uhr

Schockanruf bei älterem Ehepaar

Neben mehreren Versuchen kam es gestern auch zu einem vollendeten Betrugsdelikt durch einen sogenannten Schockanruf.

In den frühen Abendstunden klingelte dabei das Telefon eines älteren Ehepaares im Bebelhof. Am Telefon meldete sich eine völlig aufgelöste und weinerliche Stimme einer jungen Frau. Sodann wurde das Gespräch von einem angeblichen Polizeibeamten übernommen, der angab, dass die Tochter des Ehepaares einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, wobei ein Mensch verstorben sei. Für die Tochter müsse nun eine Kaution hinterlegt werden. Geschockt ob der Schilderungen willigte das Ehepaar ein und vereinbarte eine Übergabe des Geldes. Wenig später klingelte eine Frau an der Wohnungstür, um die "Kaution" entgegenzunehmen. Nach der Übergabe von 19.000 Euro entfernte sich die Frau.

Als der vermeidliche Polizeibeamte plötzlich das Telefonat beendete, wurden die Senioren misstrauisch und informierten die richtige Polizei.

Schnell wurde klar, dass sie Opfer eines Betruges geworden sind.

Durch das zuständige Fachkommissariat im hiesigen Zentralen Kriminaldienst wurden die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell