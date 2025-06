Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall auf dem Weg zur Schule - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Sachsendamm Ecke Stettinstraße 05.06.2025, 09:30 Uhr

Auto kollidiert mit Fahrrad

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall zwischen einem 15-jährigen Schüler, der mit seinem Fahrrad unterwegs zur Schule war und einem Auto, dass abbiegen wollte.

Der Schüler fuhr auf dem Sachsendamm in Richtung Heidberg. An der Kreuzung zur Stettinstraße fuhr er über die grün zeigende Ampel. Ein Auto wollte vom Sachsendamm in die Stettinstraße nach rechts abbiegen. Dabei kollidierten die beiden.

Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch zwischen und Unfallbeteiligten setze das Auto seine Fahrt wieder fort.

Bei dem Auto soll es sich um einen silbergrauen Kleinwagen handeln. Die Polizei sucht nun den Unfallbeteiligten Autofahrer, sowie Zeugen zu dem Unfall. Diese können sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/ 476-3935 melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell