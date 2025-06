Polizei Braunschweig

POL-BS: Flucht vor Polizei durch die Innenstadt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

04.06.25, 16.20 Uhr

Gefährdung von mehreren Personen durch höchst rücksichtsloses Verhalten

Am gestrigen späteren Nachmittag sollte in der Straße Hinter Liebfrauen ein 42-Jähriger aus dem Landkreis Goslar durch Polizeibeamte kontrolliert werden, der verdächtig war, Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz begangen zu haben.

Als die Beamten an das Fahrzeug des Mannes herangetreten sind, startete dieser unvermittelt den Motor seines VW Sharan, trat das Gaspedal durch und fuhr mit quietschenden Reifen abrupt nach rechts in den Waisenhausdamm. Dabei mussten zwei Polizeibeamte zurückspringen, um nicht vom Fahrzeug erfasst zu werden.

An der Einmündung zur Stobenstraße warteten Autos an der Rot-zeigenden Ampel, so dass der Flüchtige mit hoher Geschwindigkeit über den rechtsseitigen Gehweg fuhr, um auf die Stobenstraße zu gelangen. Ob dadurch Passanten, die sich auf dem Gehweg befunden haben, gefährdet wurden, kann aktuell nicht gesagt werden. Auf der Stobenstraße und der Auguststraße vollzog er aufeinanderfolgend mehrere Spurwechsel, wodurch andere Fahrzeuge gezwungen waren, auszuweichen oder abzubremsen. Bei einem Spurwechsel touchierte er einen weiteren PKW, so dass es zu einem Verkehrsunfall kam.

Trotzdem flüchtete der 42-Jährge weiter über den John-F.-Kennedy-Platz in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Auch hier warteten Verkehrsteilnehmer an einer roten Ampel. Ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren, fuhr er an den Wartenden vorbei und überquerte die Kreuzung, ohne auf den Querverkehr zu achten. Aus Richtung Wolfenbütteler Straße kommende Fahrzeuge mussten dadurch stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Eine Fußgängerin, die im Begriff war, die Straße zu überqueren, musste ebenfalls zurückspringen, um nicht vom VW Sharan erfasst zu werden.

Wenig später konnten die nacheilenden Beamten das verlassene Fahrzeug des Flüchtigen in der Adolfstraße, Ecke Campestraße feststellen. Nach einem Hinweis konnte der Goslarers in einem dortigen Wohnhaus gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Der Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden u.a. Strafverfahren, wegen verbotenem Kfz-Rennen, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel, Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Nach Entnahme einer Blutprobe und Sicherstellung des Fahrzeugs wurde der 42-Jährige entlassen.

Im Rahmen der Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung werden nun auch Zeugen und Geschädigte gesucht, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell