Polizei Braunschweig

POL-BS: Trunkenheitsfahrt - Geschädigte gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stöckheim - Heidberg

27.05.25, 17.00 Uhr

Betrunkener Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde bereits am späten Nachmittag des 27. Mai ein Autofahrer festgestellt, der Probleme hatte, seinen grünen Toyota sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Erstmals auffällig wurde der PKW auf der Leipziger Straße in Höhe Stöckheimer Markt. Der Hinweisgeber entschied sich deshalb, dem Fahrer zu folgen und parallel die Polizei zu informieren.

In Schlangenlinien fuhr der Mann weiter in Richtung Melverode. Dabei geriet er auch in den Gegenverkehr, so dass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen mussten. Außerdem touchierte er den rechtsseitigen Bordstein des Fußweges, auf welchem sich zu diesem Zeitpunkt auch Passanten befunden haben.

In Melverode bog er in die Glogaustraße ab. Hier geriet er ebenfalls komplett in den Gegenverkehr, so dass ein entgegenkommendes Taxi stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Weiter über Schlesiendamm und Sachsendamm überfuhr er dann an der Einmündung Stettinstraße eine Rotlicht-zeigende Ampel und blieb erst abrupt auf der Fußgängerfurt stehen.

In der Köslinstraße traf dann die alarmierte Funkstreifenbesatzung ein und kontrollierte den offensichtlich alkoholisierten Fahrer des Toyota. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

Zwecks Blutentnahme wurde der 63-jährige Braunschweiger einer Polizeidienststelle zugeführt. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens werden nun Geschädigte gesucht, die durch die Fahrweise des Mannes eventuell gefährdet wurden. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer 0531/476-3515 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell