Polizei Braunschweig

POL-BS: Zivilcourage geehrt

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 09.05.2025, 17:30h

Bereits Mitte Mai berichteten wir von einem Ladendiebstahl, bei dem der 43-jährige Täter auf der Flucht von einer 20-Jährigen aufgehalten und nur so festgenommen werden konnte.

Das beherzte Eingreifen der jungen Frau nahm Inspektionsleiter Thomas Bodendiek zum Anlass, sie einzuladen und das Geschehen aus ihrer Sicht zu hören. Für Oleksandra P. war es eine Selbstverständlichkeit, den Mann am TShirt zu greifen und seine Flucht zu unterbinden, als sie bemerkte, dass die Polizei ihn verfolgt. Auch dass sie sich bei dem anschließenden Sturz leicht verletzte, war für sie nicht der Rede wert.

Thomas Bodendiek lobte dieses couragierte Verhalten ausdrücklich: "Diese Art von Verhalten brauchen wir in unserer Gesellschaft. Es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit in so einer Situation einzugreifen, besonders, wenn man sich möglicherweise selbst in Gefahr begibt. Ich freue mich, dass wir immer wieder auf die Unterstützung aus der Gesellschaft heraus bauen können und empfinde daher große Dankbarkeit für diese Hilfe!"

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell