Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 57 Jahre alter Radfahrer hat sich am Dienstagmorgen (29.04.2025) bei einem Unfall an der Schwieberdinger Straße schwere Verletzungen zugezogen. Der 57-Jährige fuhr gegen 04.45 Uhr in der Schwieberdinger Straße auf dem Gehweg, als ihn auf Höhe der Hausnummer 79 ein anderer Radfahrer überholte und vor ihm von der Straße auf den Gehweg fuhr. Der 57-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Der unbekannte Radfahrer fuhr weiter. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Zeugen, insbesondere der unbekannte Radfahrer, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

