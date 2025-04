Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Samstag (26.04.2025) oder am Sonntag (27.04.2025) an der Schönbühlstraße versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die Täter versuchten zwischen 20.00 Uhr und 01.00 Uhr die Balkontür einer Wohnung im Hochparterre aufzuhebeln. Sie scheiterten und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

