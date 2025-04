Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Überfall auf Discounter - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (26.04.2025) einen Discounter am Krötenweg überfallen. Die Täter betraten gegen 21.30 Uhr das Geschäft und forderten unter Vorhalt einer Pistole Bargeld von einer Kassiererin. Diese übergab rund 1.000 Euro Bargeld an die Täter, die in unbekannte Richtung flüchteten. Bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Hubschrauber eingesetzt war, trafen die Beamten zwei männliche Jugendliche im Alter von 16 und 18 an. Eine mögliche Tatbeteiligung ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach Abschluss der Maßnahmen setzten die Polizeibeamten sie wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

