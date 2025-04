Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (26.04.2025) am Arnulf-Klett-Platz zwei Männer geschlagen und ausgeraubt. Die beiden 19- und 27-Jährigen befanden sich gegen 22.00 Uhr an einem Taxistand, als eine größere Personengruppe auf sie zukam. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, hierbei schlugen die Unbekannten mit einer Flasche auf den 19-Jährigen ein und gingen den 27-Jährigen mit Fäusten an, bedrohten ihn mit einem Messer und stahlen seinen Geldbeutel, in dem sich mehrere hundert Euro befanden. Anschließend flüchteten die Unbekannten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Ein Täter war zirka 30 Jahre alt, hatte kurze Haare und trug einen Schnauzer. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt, einer dunklen Hose und schwarzen Schuhen mit roter Sohle. Der zweite Täter war zirka 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und trug ein hellbraunes Jackett. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell