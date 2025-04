Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten - zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Degerloch (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am Montag (28.04.2025) in der Jahnstraße ereignet hat. Ein 75-Jähriger geriet mit seinem Seat aufgrund bislang unbekannter Ursache gegen 11.50 Uhr in den Gegenverkehr und streifte zunächst einen entgegenkommenden VW Tiguan einer 33 Jahre alten Fahrerin und prallte dann frontal gegen einen entgegenkommenden VW Touran eines 44-jährigen Fahrers. Die beiden VW-Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

