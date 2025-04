Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 12-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (28.04.2025) in der Hauptstraße hat sich ein zwölf Jahre alter Junge schwere Verletzungen zugezogen. Ein 37 Jahre alter Mann war mit meinem BMW gegen 13.40 Uhr in der Hauptstraße unterwegs, als er an der Einmündung zur Gartenstraße mit dem Zwölfjährigen zusammenstieß. Ersten Ermittlungen zufolge rannte der Zwölfjährige offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß zog sich der Junge schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.

